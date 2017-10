Regionalparlament stimmt für katalanische Unabhängigkeit

Madrid/ Barcelona. Das katalanische Parlament hat in einer Plenarsitzung für die Unabhängigkeit gestimmt. Die Abgeordneten verabschiedeten am Freitag in Barcelona eine Resolution über die Konstituierung „einer katalanischen Republik als unabhängiger Staat“, ohne eine Frist für die Ausrufung der Republik festzulegen. Vor der geheimen Abstimmung hatte die Opposition den Saal verlassen. 70 Abgeordnete stimmten dafür, dass Regierungschef die Unabhängigkeit ausruft. Auf den Straßen feierten die Separatisten die Entscheidung.

Das katalanische Regierungsbündnis JxSí (Vereint für das Ja) und die linksradikale CUP hatten den Antrag auf Konstituierung der Republik im Parlament eingebracht. Der Text spricht nicht von einer Erklärung der Unabhängigkeit, weil dies bereits der Wähler bei dem umstrittenen Referendum am 1. Oktober getan habe, berichteten Medien.

Die Autoren des Antrags hätten den Begriff „Unabhängigkeitserklärung“ vermieden, um der Zentralregierung keinen Vorwand für Strafverfahren wegen Abtrünnigkeit und Rebellion zu liefern.

Entscheidung in Madrid steht noch aus

Währenddessen steht die Entscheidung von Seiten Madrid noch aus. Ministerpräsident Mariano Rajoy hatte den Senat zur Entmachtung der Regionalregierung aufgefordert. Ausdrücklich nannte er dabei am Freitag Regierungschef Carles Puigdemont und dessen Vize Oriol Junqueras.

Der Senat wollte ebenfalls um 15 Uhr über Maßnahmen im Rahmen des Verfassungsartikels 155 abstimmen, die die Absetzung der Regionalregierung und die Abhaltung von Neuwahlen in der abtrünnigen Region ermöglichen sollen. Eine Zustimmung gilt als sicher, da Rajoys konservative Regierungspartei PP die Mehrheit hat. Zudem hat auch die sozialdemokratische PSOE klargemacht, dass sie dafür stimmt.

Rajoy warf der Regierung in Barcelona die Missachtung der Gesetze und eine Verhöhnung der Demokratie vor. Die Regionalregierung habe am 1. Oktober eine illegale Volksabstimmung abgehalten ohne jede demokratischen Garantien, sagte Rajoy in der Sitzung des Senats, bei der über Zwangsmaßnahmen gegen die Regionalregierung abgestimmt werden soll. „Was würden wohl Frankreich oder Deutschland machen, wenn eine Region ein illegales Referendum über die Unabhängigkeit abhalten würde?“, fragte der Ministerpräsident.

Von dpa/ RND