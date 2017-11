Rex Tillerson soll abgelöst werden

Washington. Laut „New York Times“ steht US-Außenminister Rex Tillerson kurz vor seiner Ablösung. An seine Stelle solle der jetzige CIA-Direktor Mike Pompeo rücken. Besonders pikant: Tillerson trifft sich heute mit seinem Amtskollegen Sigmar Gabriel.

Der deutsche Außenminister will sich bei seinem Kurzbesuch in Washington für die Beibehaltung des historischen Atomabkommens mit dem Iran stark machen. „Falls das Nuklearabkommen scheitert, wäre dies ein verheerendes Signal in Richtung Aufrüstung in der Region und weltweit“, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur vor seiner Abreise in der Nacht zum Donnerstag. „Der jüngste nordkoreanische Raketentest zeigt einmal mehr, welches Eskalationspotenzial von ungeregelten Konflikten ausgeht.“

Von sos/RND