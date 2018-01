Rückkehr von Dschihadisten-Kindern erwartet

Wie sieht das Schicksal der Kinder aus, die sich mit ihren Eltern von Deutschland aus der Terrormiliz IS angeschlossen haben? Wie nun bekannt wurde, vermutet die Bundesregierung in Berlin, dass mehr als 100 Kinder in die Heimat zurückkehren könnten. Der Verfassungsschutz beobachtet die Rückkehr mit Sorge.