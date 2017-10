SPD und Union laufen die bürgerlichen Wähler weg

Bielefeld. Die etablierten Parteien haben bei der Bundestagswahl nicht nur am rechten Rand Wähler verloren, sondern auch massiv in der bürgerlichen Mitte. Vier von zehn Wahlberechtigten dieser Gruppe haben gar nicht oder die AfD gewählt, ergab eine Studie der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh.

Demnach hat vor allem die Union in dieser Gesellschaftsgruppe bei der Wahl vor gut zwei Wochen 15 Prozentpunkte verloren, während die AfD um den gleichen Wert zulegte. „Die etablierten Parteien verlieren in der bürgerlichen Mitte deutlich an Terrain. Der Kampf um die Mitte hat sich massiv verschärft“, erklärte der Autor der Studie, Robert Vehrkamp. Das hat Folgen für die Koalitionsbildung. Eine große Koalition aus Union und SPD würde demnach nur noch 42 Prozent und ein Jamaika-Bündnis aus CDU/CSU, FDP und Grünen nur 39 Prozent aller Wahlberechtigten aus der bürgerlichen Mitte repräsentieren.

Wachsende Überforderung und Abstiegsängste

Für die Studie hat die Bertelsmann-Stiftung die Wahlberechtigten in Deutschland in zehn Milieu-Gruppen unterteilt. Das Milieu der bürgerlichen Mitte bildet dabei 13 Prozent aller Wahlberechtigten ab und steht für ein leistungs- und anpassungsbereites Bürgertum. Dabei bejaht diese Gruppe die gesellschaftliche Ordnung und wünscht sich, beruflich und sozial etabliert zu sein. Allerdings gibt es hier eine wachsende Überforderung und Abstiegsängste. „In der bürgerlichen Mitte gibt es eine Erosion, darum müssen sich die etablierten Parteien kümmern. Sonst werden sie das verloren gegangene Terrain nicht wieder zurückgewinnen“, sagte Studienautor Vehrkamp.

Nach Auswertung der Daten haben die Gütersloher Forscher eine neue Konfliktlinie der Demokratie ausgemacht. Die Wählerschaft ist demnach gespalten in die Skeptiker und Befürworter der Modernisierung. Diese Trennlinie hat das Wahlverhalten nach Überzeugung der Studienautoren entscheidend geprägt. Auf der einen Seite stünden Milieus, die sich mit Begriffen wie Tradition oder Besitzstandswahrung identifizierten. Für Milieus, die der Modernisierung offen gegenüber stehen, stünden Begriffe wie Grenzüberwindung und Beschleunigung.

AfD-Wähler eher modernisierungsskeptisch

„Die AfD wurde ganz überwiegend von Menschen gewählt, die der sozialen und kulturellen Modernisierung zumindest skeptisch gegenüberstehen“, befand Vehrkamp. 65 Prozent aller AfD-Wähler kommen aus Milieus, die eher modernisierungsskeptisch sind. Damit habe die AfD im Parteienspektrum ein Alleinstellungsmerkmal. Die Wähler aller anderen Parteien im Bundestag sind in der Mehrheit Modernisierungsbefürworter: Bei der CDU/CSU sind es 52 Prozent, bei der SPD 56, der FDP 59 und der Linken 62 Prozent. Spitzenreiter sind mit 72 Prozent die Wähler der Grünen.

Von dpa/RND