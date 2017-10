Sacharow-Preis geht an Opposition Venezuelas

Brüssel. Die Opposition in Venezuela wird vom EU-Parlament mit dem renommierten Sacharow-Preis ausgezeichnet. Das teilte der Fraktionsführer der Liberalen, Guy Verhofstadt, am Donnerstag vor der offiziellen Bekanntgabe auf Twitter mit. Die Opposition Venezuelas war bereits 2015 Kandidatin für den Preis. Vor allem politische Gefangene sollen damit geehrt werden.

BREAKING NEWS: Democratic opposition & political prisoners in Venezuela are the winners of the 2017 #SakharovPrize https://t.co/T215hIxrff pic.twitter.com/tAbqSprBhd