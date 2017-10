Schröder erwirkte Freilassung Steudtners

Berlin. Die türkische Regierung legte allerdings nach Informationen des RND Wert darauf, dass das laufende Gerichtsverfahren ordnungsgemäß zu Ende gebracht wird und kein politischer Eingriff in dieses Verfahren erfolgen soll.

Vor der Freilassung hatte es intensive Gespräche zwischen der deutschen und der türkischen Regierung gegeben. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) stand offenbar in sehr engem Kontakt mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Cavssoglu und weiteren Mitgliedern des türkischen Kabinetts. Gabriel hatte offenbar auch die Idee, den früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder in quasi „geheimer Mission“ als Vermittler einzuschalten. Schröder und der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kennen sich aus Schröders Regierungszeiten, in denen das deutsch-türkische Verhältnis noch wesentlich besser war.

Gabriel hatte die Idee, Schröder vermitteln zu lassen, vorab mit Kanzlerin Angela Merkel besprochen, die sich damit einverstanden erklärte. Den Durchbruch im Fall Steudtner brachte dann auch tatsächlich ein persönliches Treffen Schröders mit Erdogan vor einigen Wochen.

Gabriel will diesen ersten Erfolg nutzen, um jetzt auch bei den anderen Inhaftierten voran zu kommen. Er ließ sich mit dem Satz zitieren, dass die türkische Regierung „alle Verabredungen eingehalten“ habe, sei „ein gutes Zeichen für die Verbesserung der zur Zeit sehr angespannten deutsch-türkischen Beziehungen“. Vor allem die Fälle der Übersetzerin Mesale Tolu, die mir ihrer zweijährigen Tochter im Gefängnis ist, und des Journalisten Deniz Yücel, dessen Haft schon sehr lang ohne jede Anklage andauert, machen Gabriel große Sorgen. Die Freilassung Steudtners könnte ein erster Schritt auch für diese beiden Fälle sein.

Von Dieter Wonka