Schulz entschuldigt sich für Wahlergebnis

Parteitag in Berlin

An diesem Donnerstag stimmt der SPD-Parteitag in Berlin darüber ab, ob Schulz ergebnisoffene Gespräche mit der Union über eine Regierungsbildung beginnen darf. In seiner Rede entschuldigt sich der Parteichef für die bittere Wahlniederlage – und wirbt gleichzeitig um Vertrauen. Alle Ereignisse im Liveblog.