Schwesig und Ramelow schreiben Brief an Merkel

Berlin. Aus Sorge um die weitere Finanzierung der Gesundheitsversorgung in Ostdeutschland haben sich Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Thüringens Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel gewandt. Sie fordern, dass Merkel auch im Zuge der Regierungsneubildung für die Beibehaltung des Risikostrukturausgleichs der Krankenkassen sorge, heißt es in dem Schreiben, das dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Der länderübergreifende Ausgleich regelt, dass Krankenkassen, die überdurchschnittlich viele kranke Menschen und Beitragszahler mit niedrigem Einkommen versichern, trotzdem gleichwertige Leistungen anbieten können. Das trifft vor allem auf Kassen im Osten zu.

Aus Bayern waren Forderungen gekommen, den Ausgleich unter den Kassen zu regionalisieren. „Eine Änderung des Risikostrukturausgleichs würde zu einer schlechteren Versorgung und höheren Krankenkassen-Beiträgen im Osten führen“, warnt Schwesig. Ramelow sagt, „dies wäre ein empfindlicher Rückschlag für unser Bestreben einer Angleichung der Lebensverhältnisse nicht nur zwischen Ost und West sondern auch zwischen strukturschwachen und strukturstarken Regionen in ganz Deutschland.“

Von Thoralf Cleven / RND