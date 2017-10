So reagiert der Bund auf die Niedersachsen-Wahl

Berlin. Einen nicht für möglich gehaltenen Wahlsieg fuhren die Sozialdemokraten ein. Nach einer Hochrechnung der ARD um 20.56 Uhr kam die SPD auf 37,1 Prozent. Die lange Zeit favorisierte CDU landet bei 33,7 Prozent. Drittstärkste Kraft werden die Grünen (8,9 Prozent). Die FDP holt 7,3 Prozent. Die AfD schafft den Einzug in den Landtag (6,1 Prozent), die Linke muss draußen bleiben (4,6 Prozent). Damit liegt eine Fortsetzung der Rot-Grünen Regierungskoalition wieder in greifbarer Nähe. Ohne Überhangmandate liegt die absolute Mehrheit bei 68 Sitzen. SPD und Grüne kommen derzeit auf 67 Mandate. Es bleibt also bis zum vorläufigen amtlichen Endergebnis spannend.

Mit Ministerpräsident Stephan Weil feiert die niedersächsische SPD den ersten Wahlsieg seit 1998. Freude im Willy-Brandt-Haus, Entsetzen hingegen in der Parteizentrale der CDU. Aus Berlin folgen die ersten Reaktionen auf die vorläufigen Wahlergebnisse.

„Ich selber hätte mir natürlich persönlich ein besseres Ergebnis für die christlich-demokratische Union hier in Niedersachsen gewünscht“, sagte CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann auf der Wahlparty in Hannover. CDU-Generalsekretär Peter Tauber zeigte sich eher unbeeindruckt von dem Rückschlag im Nordwesten: „Dieses Jahr hat gezeigt, dass Landtagswahlen Landtagswahlen sind“, kommentierte er das Ergebnis im Konrad-Adenauer-Haus.

Dank an alle Wähler und Wahlkämpfer der CDU Niedersachsen! Wir hätten uns ein besseres Ergebnis gewünscht!Wir blicken jetzt mutig nach vorn! — Bernd Althusmann (@althusmann) October 15, 2017

Bei der SPD ist die Freude hingegen ungebremst. Martin Schulz sprach vor jubelnden Parteigenossen in Berlin: „Das ist ein großartiger Sieg für die niedersächsische SPD.“

Das ist ein großartiger Sieg für die niedersächsische SPD. Lieber Stephan, was du in den letzten Wochen geleistet hast, ist ohne Vorbild! — Martin Schulz (@MartinSchulz) October 15, 2017

Der SPD-Generalsekretär Hubertus Heil hofft auf eine Fortsetzung der rot-grünen Regierung. Seine Partei habe eine fulminante Aufholjagd hingelegt. „Noch ist Rot-Grün nicht am Ende“, sagte er in der ARD.

FDP schließt Ampel-Koalition aus

Für die FDP steht bereits fest, dass eine Ampel-Koalition mit SPD und Grünen nicht in Frage kommt. Das betonte FDP-Vizechef Wolfgang Kubicki unmittelbar nach den ersten Hochrechnungen. „Es wird dabei bleiben, es wird mit den Freien Demokraten keine Ampel geben, und zwar jetzt nicht und auch im Laufe des Abends nicht und im Laufe der nächsten Tage nicht“, sagte Kubicki in der ARD.

Bei den Grünen gratulierte Fraktionsvorsitzende Karin Göring-Eckhart ihrer Partei trotz großer Verluste zum zweitbesten Ergebnis seit Bestehen in Niedersachsen.

Zweitbestes Ergebnis. Glückwunsch! Ihr habt in schwieriger Lage erfolgreich gekämpft #ltwnds — K. Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) October 15, 2017

Enttäuschung hingegen bei der Linkspartei. „Wir hätten mehr erwartet und wären enttäuscht, wenn wir nicht in den Landtag kommen“, sagte der Bundesvorsitzende Bernd Riexinger am Sonntagabend.

Wir bedanken uns bei den Genossen für einen engagierten Wahlkampf. Der Trend geht nach oben. Wir hoffen auf den Einzug. @b_riexinger #LtwNds — DIE LINKE (@dieLinke) October 15, 2017

Die AfD schiebt ihr Abschneiden auf die Dominanz der großen Parteien: „Wir haben hier sehr schwierige Bedingungen für alle kleineren Parteien gehabt durch diesen stark auf die beiden Parteien CDU und SPD fokussierten Wahlkampf“, sagte Parteichef Jörg Meuthen dem ZDF.

