Sprecht auch über Heimat!

Berlin.

Sigmar Gabriel hat recht: Die SPD muss diskutieren, welche Konsequenzen sie aus der Wahlniederlage vom September zu ziehen gedenkt. Und er hat recht damit, dass zu dieser Diskussion auch Fragen nach kultureller Identität und dem legitimen Beheimatungsbedürfnis der Menschen gehören.

Leider tun sich viele in meiner Partei damit immer noch schwer. Die notwendige Debatte wird mit dem Hinweis abgewürgt, das Grundgesetz sei die Leitkultur. Das reicht nicht! Um es klar zu sagen: Deutschland besteht nicht nur aus dem Grundgesetz. Das Grundgesetz ist – metaphorisch gesagt – das Knochengerüst, das Rückgrat unseres Landes, aber was ist das Fleisch, sind die Muskeln, die Sehnen, die Nerven, ist die Blutbahn? Wir leben in einem alltagskulturell und geschichtlich-kulturell geprägten Land. Diese Prägungen sind wichtig für unser aller Zusammenleben. So wichtig, dass Sozialdemokraten und Linke sie ernst nehmen sollten, anstatt sich reflexhaft in missliebige Begrifflichkeiten zu verbeißen.

Der Juso-Chef hat den Debattenbeitrag von Sigmar Gabriel mit dem Hinweis abgetan, man habe keine Zeit, die acht Jahre seiner Vorsitzendenzeit aufzuarbeiten. Wenn er das so sieht, soll er bitte auch nicht mehr fordern, dass die SPD ihre Niederlage kritisch aufarbeitet. Eine kritische Diskussion darf kein Thema ausschließen. Es geht nicht nur um soziale Gerechtigkeit. Es geht auch um kulturelle Sicherheit und um Heimatgefühle. Die SPD muss sich den Menschen in ihren Ängsten und Unsicherheiten zuwenden, unabhängig davon, woher diese Ängste stammen. Sigmar Gabriel hat notwendige und sinnvolle Fragen zur Erneuerung der SPD gestellt.

Wolfgang Thierse ist ehemaliger Bundestagspräsident.

