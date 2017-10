Steudtner weist Terrorvorwürfe von sich

Istanbul. Der in der Türkei inhaftierte deutsche Menschenrechtler Peter Steudtner hat vor Gericht die Terrorvorwürfe gegen ihn zurückgewiesen. „Ich habe nie in meinem Leben irgendeine militante oder terroristische Organisation unterstützt“, sagte er am Mittwoch vor dem Istanbuler Gericht. Steudtner verteidigte sich auf Englisch, eine Dolmetscherin übersetzte die Aussagen ins Türkische. Seine Arbeit als Menschenrechtstrainer sei in den vergangenen 20 Jahren stets auf Menschenrechte, Gewaltfreiheit und Friedensbildung ausgerichtet gewesen.

Sein Fokus habe zudem auf afrikanischen Ländern gelegen. Er habe in den vergangenen fünf Jahren in Mosambik, Angola, Kenia, Palästina, Nepal und Myanmar gearbeitet. „Ich habe mich nie auf türkische Organisationen konzentriert oder mit ihnen gearbeitet“, sagte er. Steudtner bedankte sich zudem beim Gericht, dass er die Möglichkeit dazu habe, sich zu verteidigen. Er betonte seine Bereitschaft zur Mitarbeit bei dem juristischen Prozess, wie er es bisher getan habe.

Es drohen bis zu 15 Jahre Haft

Am 5. Juli war Steudtner bei einem Workshop für Menschenrechtler in Istanbul festgenommen worden. Seit 18. Juli sitzt er in Untersuchungshaft. Die türkische Justiz wirft ihm und zehn weiteren Angeklagten unter anderem „Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation“ beziehungsweise „Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen“ wie der islamistischen Gülen-Bewegung, der kurdischen Arbeiterpartei PKK und der kommunistischen DHKP/C vor. Dafür drohen ihnen nach unterschiedlichen Einschätzungen zwischen 10 und 15 Jahren Haft. Die Anklage stützt sich auf zum Teil anonyme Zeugenaussagen.

Bundesregierung appelliert an Rechtsstaatlichkeit der Justiz

Vor Prozessbeginn zweifelten Menschenrechtler und deutsche Politiker an einem rechtsstaatlichen Verfahren für Steudtner und seine Kollegen und kritisierten die Vorwürfe als haltlos.

Die Bundesregierung erklärte, sie hoffe auf ein rechtsstaatliches Verfahren. „Die Türkei verweist stets auf die Unabhängigkeit ihrer Justiz. Das respektieren wir“, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes in Berlin. „Vor diesem Hintergrund hoffen wir, dass das heutige Verfahren in Istanbul ein ermutigendes Zeichen für Rechtsstaatlichkeit und Unabhängigkeit der Justiz auch im Falle von Peter Steudtner setzen wird.“

Als Mitglied des Europarates sei die Türkei menschenrechtlichen Standards unterworfen. Für das Auswärtige Amt nimmt der deutsche Generalkonsul in der Türkei, Georg Birgelen, an dem Prozess teil.

Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, bestätigte das Auswärtige Amt. Sein Fall beschäftigt auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR). Wie am Mittwoch bekannt wurde, hat die türkische Regierung eine Verlängerung der Frist für ihre Stellungnahme um sechs Wochen beantragt.

Die Inhaftierung Steudtners hatte in Deutschland eine Protest- und Solidarisierungswelle ausgelöst, ähnlich wie im Fall der ebenfalls in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel und Mesale Tolu. Wie Regierungssprecher Steffen Seibert bestätigte, traf Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Dienstag die Ehefrau Yücels, Dilek Mayatürk, zu einem Gespräch. Zudem konnte ein Botschaftsvertreter Yücel im Gefängnis besuchen.

Auch Amnesty-Sprecher angeklagt

Zu den Angeklagten zählen auch der Vorstandssprecher der türkischen Sektion von Amnesty International, Taner Kilic, und die Amnesty-Direktorin Idil Eser. Der Generalsekretär der deutschen Amnesty-Sektion, Markus Beeko, bezeichnete die Vorwürfe der türkischen Staatsanwaltschaft als „falsch und diffamierend“.

In den Anklageschriften werde eine reguläre Fortbildung für Menschenrechtler in ein konspiratives Geheimtreffen umgedeutet, friedliche Menschenrechtsarbeit werde als Unterstützung „terroristischer Organisationen“ bezeichnet, sagte Beeko, der den Prozess vor Ort verfolgt. Wenn sich das Gericht freimache von einer politischen Instrumentalisierung, müsse es einen Freispruch geben, sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Der Berliner Grünen-Politiker Özcan Mutlu, der als Prozessbeobachter vor Ort war, sagte der dpa, die Anklageschrift sei wie eine „Ansammlung von Verschwörungstheorien.“ Würde Steudtner nicht freikommen, sei das eine „weitere Eskalationsstufe in den deutsch-türkischen Beziehungen“.

Aktivisten von Amnesty International demonstrierten am Mittwochmorgen vor der türkischen Botschaft in Berlin für die Freilassung der Inhaftierten.

