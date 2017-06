Washington. Im Streit um die angestrebte Krankenversicherungsreform hat US-Präsident Donald Trump seine Republikaner im Senat zur Überwindung ihrer Differenzen aufgefordert. Dazu sollten sie das das unter der Vorgängerregierung von Barack Obama beschlossene Krankenversicherungssystem „sofort“ abschaffen und es erst zu einem späteren Zeitpunkt durch etwas anderes ersetzen, twitterte Trump am Freitag.

Später sagte eine Sprecherin des Weißen Hauses, Trump habe seine Meinung zur Gesundheitsreform „überhaupt nicht geändert“. Das Weiße Haus halte daran fest, das Gesundheitsvorhaben im Senat durchzusetzen, und begutachte auch alle anderen möglichen Optionen zur Aufhebung und Ersetzung von Obamacare, sagte Sarah Huckabee Sanders.

If Republican Senators are unable to pass what they are working on now, they should immediately REPEAL, and then REPLACE at a later date!