Trump hält Flynns Russland-Kontakte für legal

Washington. Die Anklage gegen Donald Trumps früheren Nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn hat neue Fragen zur Rolle von Trumps Schwiegersohn Jared Kushner in der Russland-Affäre aufgeworfen. Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP beauftragte Kushner Flynn, sich für politische Absprachen mit dem russischen Botschafter in den USA, Sergej Kisljak, zu treffen, und zwar zu einem Zeitpunkt, als Trump zwar gewählt, aber noch nicht im Amt war.

Flynn ist eine der zentralen Figuren in der Untersuchung von FBI-Sonderermittler Robert Mueller, in der es darum geht, ob sich Trumps Wahlkampfteam mit Russland abgesprochen hat, um die Wahl zu beeinflussen, und so gegen Hillary Clinton zu gewinnen. Diese Frage wurde mit Flynns Anklage nicht geklärt. Er bekannte sich lediglich schuldig, das FBI belogen zu haben, als er behauptete, er habe mit Kisljak nie über US-Sanktionen gegen Russland gesprochen.

Präsident Trump gab sich von Flynns Schuldeingeständnis unbeeindruckt. Sein ehemaliger Nationaler Sicherheitsberater habe diese Lügen gestanden und das sei auch der Grund, warum er ihn damals entlassen habe, schrieb Trump auf Twitter. „Das ist eine Schande, denn seine Aktionen während der Übergangszeit waren gesetzmäßig. Es gab nichts zu verbergen.“

I had to fire General Flynn because he lied to the Vice President and the FBI. He has pled guilty to those lies. It is a shame because his actions during the transition were lawful. There was nothing to hide!