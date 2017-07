Seoul. Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs eine ballistische Rakete in Richtung Japan gefeuert. Der Start sei aus der nördlichen Provinz Nord-Pyongan erfolgt, teilte der südkoreanische Stabschef am Dienstag mit.

Der Abschuss des Flugkörpers sei dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In sofort gemeldet worden. Das Geschoss sei vermutlich in den Gewässern der japanischen Wirtschaftszone gelandet, berichtete die Regierung Japans. US-Präsident Donald Trump verurteilte Pjöngjangs Vorgehen und kritisierte Machthaber Kim Jong Un.

Den japanischen Angaben zufolge gab es vorerst keine Meldungen über Schäden an Schiffen und Flugzeugen. Die Rakete sei gegen 9.40 Uhr am Dienstagmorgen (Ortszeit) abgefeuert worden und 40 Minuten geflogen, sagte der japanische Chefkabinettssekretär Yoshihide Suga. Anschließend sei das Geschoss im Japanischen Meer (Ostmeer) gelandet.

Nach Angaben des US-Pazifik-Kommandos handelte es sich um eine Mittelstreckenrakete, die von Land aus abgeschossen wurde. Das Kommando habe den Abschuss ebenfalls registriert und für 37 Minuten verfolgt.

Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe kritisierte den Raketenstart scharf. Dieser erinnere daran, dass Pjöngjangs Entwicklung von Flugkörpern eine wachsende Bedrohung seien. Abe sagte, noch am Vortag habe er mit Trump über ihre Zusammenarbeit gegen Nordkorea gesprochen.

Der US-Präsident reagierte über Twitter erbost auf den jüngsten Raketentest. „Hat dieser Typ mit seinem Leben nichts Besseres anzufangen?“, schrieb er am Montagabend (Ortszeit) mit Blick auf Machthaber Kim. Trump sah zudem Handlungsbedarf bei China, das den „Unsinn“ vielleicht ein für alle mal beenden werde. Er könne sich zudem nicht vorstellen, dass sich Südkorea und Japan das noch weiter bieten ließen.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea.....