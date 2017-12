Trump will Astronauten zum Mond und Mars schicken

Washington. Eugene Cernan starb im Dezember 1972 im Alter von 82 Jahren. Der US-Amerikaner war der letzte Mensch, der den Mond betreten hatte. Nun will Donald Trump eine neue Generation von Astronauten wieder auf den Erdtrabanten entsenden.

Am Montag unterzeichnete der US-Präsident eine Direktive („Space Policy Directive 1“), die die Nasa damit beauftragt, ein „innovatives Weltraumerkundungsprogramm“ zu entwickeln, „um Amerikaner zurück zum Mond zu senden, und letztendlich zum Mars“. Ziel sei es, dass die USA zu einer „treibenden Kraft in der Weltraumindustrie“ werde und „unglaubliche Technologie“ entwickle.

