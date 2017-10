Trumps Ex-Wahlkampfchef stellt sich dem FBI

Washington. Das berichtete die Nachrichten-Agentur AP am Montag. Was den beiden genau vorgeworfen wird, blieb zunächst unklar. Manafort und Gates sollten am Montag vor Gericht erscheinen.

Vermutungen gehen dahin, dass sich der ehemalige Wahlkampfleiter von Präsident Trump im Zusammenhang mit früheren Ukraine-Geschäften und möglicherweise Geldwäsche verantworten soll und nicht in direktem Zusammenhang mit dem Kern der Untersuchungen des FBI-Sonderermittlers Robert Mueller.

Mueller untersucht seit Mai den Vorwurf russischer Einflussnahme auf die US-Präsidentenwahl und beschäftigt sich mit der Frage, ob das Wahlkampflager des am Ende siegreichen republikanischen Kandidaten Donald Trump dabei mit Moskau zusammengearbeitet hat.

Von RND/dpa