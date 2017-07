Mossul. Der US-Sonderbeauftragte für die Bekämpfung des Islamischen Staats (IS), Brett McGurk, spricht von einem „Sieg“ der irakischen Sicherheitskräfte in der ehemaligen IS-Hochburg Mossul. Er kommentierte die Meldung, dass Ministerpräsident Haidar al-Abadi in der Stadt eingetroffen sei, auf Twitter mit den Worten: „Ministerpräsident Al-Abadi trifft in Mossul ein, um den Sicherheitskräften und den Irakern zu ihrem Sieg über den IS in der Stadt zu gratulieren“. Eine offizielle Stellungnahme zur Befreiung der Stadt gab es noch nicht. Es wird aber erwartet, dass Al-Abadi sie in einer Rede an die Nation verkünden wird.

PM Al-Abadi arrives in Mosul to announce its liberation and congratulate the armed forces and Iraqi people on this victory pic.twitter.com/bUtkj7z88A — Haider Al-Abadi (@HaiderAlAbadi) July 9, 2017

Spezialeinheiten der Armee hatten am Sonntag noch gegen die letzten verschanzten Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat gekämpft, die Bundespolizei und die 9. Division der irakischen Armee verkündeten hingegen bereits, dass sie in den ihnen zugeteilten Sektoren den IS besiegt hätten.

Soldaten tanzten am Sonntag auf ihren Panzern und feierten schon die Befreiung Mossuls, während nur einige hundert Meter weiter noch Raketen einschlugen und Gewehrfeuer zu hören war.

Bereits am Samstag hatte das Einsatzkommando der Streitkräfte erklärt, nur noch ein paar Dutzend Meter trennten die Soldaten davon, das gesamte Territorium des IS unter ihre Kontrolle zu bringen. Dessen letzte Kämpfer verschanzten sich in Häusern in einem kleinen Teil der Altstadt von Mossul am Ufer des Tigris.

Vormarsch immer wieder aufgehalten

Der Vormarsch des Militärs wurde in den vergangenen Tagen immer wieder aufgehalten, weil der IS Zivilisten als menschliche Schutzschilde missbrauchte und Selbstmordattentate verübte.

Die Offensive zur Rückeroberung der zweitgrößten Stadt des Iraks hatte im vergangenen Oktober begonnen. Besonders schwierig waren die Kämpfe in der engen und dicht besiedelten Altstadt von Mossul. Menschenrechtler werfen den irakischen Streitkräften und dem von den USA angeführten Militärbündnis vor, bei ihren Luftangriffen viel zu wenig Rücksicht auf die dort noch lebenden Menschen genommen zu haben.

Der IS hatte Mossul im Sommer 2014 gemeinsam mit vielen weiteren Teilen des Iraks eingenommen. Der IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi trat dort zum ersten und einzigen Mal öffentlich auf und verkündete in der Al-Nuri-Moschee die Gründung eines IS-Kalifats im Irak und in Syrien. Seine Kämpfer zerstörten die Moschee und deren berühmtes schiefes Minarett Al-Hadba im Juni, als die irakischen Truppen zunehmend näher rückten.

Von RND/dpa