Umstrittener Maduro will 2018 wieder antreten

Noch vor wenigen Monaten galt Nicolás Maduro als politisch so geschwächt, dass an eine Wiederwahl nicht zu denken war. Am Mittwoch kündigte der umstrittene venezolanische Staatspräsident jedoch den Antritt zur Präsidentschaftswahl 2018 an. Dabei hat Maduro das Land in seiner fünfjährigen Amtszeit in den Ruin getrieben.