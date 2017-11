Video zeigt dramatische Flucht aus Nordkorea

Seoul. Es sind Bilder einer lebensgefährlichen Flucht: In einem Militärjeep rast ein nordkoreanischer Soldat die Straße entlang und passiert eine Grenzstation. Als das Auto plötzlich stecken bleibt, spitzt sich die Lage zu. Im Kugelhagel flieht der Soldat zu Fuß weiter, er wird mehrmals getroffen.

Nachdem eine Überwachungskamera die Flucht aufzeichnete hat das UN-Kommando in Südkorea dem Norden nun Verstöße gegen das Waffenstillstandsabkommen von 1953 vorgeworfen. Das von den USA geführte Kommando (UNC) veröffentlichte am Mittwoch ein Video, in dem zu sehen ist, wie nordkoreanische Soldaten ihren Kameraden am Montag vergangener Woche an der schwer bewachten Landesgrenze bei Panmunjom verfolgen. Die Volksarmee verletzte danach den Angaben zufolge das Abkommen zweifach: Einmal, als Soldaten über die militärische Demarkationslinie hinweg auf den Flüchtenden geschossen hätten und das andere Mal, als einer der Soldaten bei der Verfolgung für kurze Zeit die Linie überschritten habe.

Der Flüchtende wurde schwer verletzt von südkoreanischen Soldaten in Panmunjom in Sicherheit gebracht. Nach Angaben der behandelnden Ärzte erlangte er nach zwei Operationen wieder das Bewusstsein.

Das UNC wacht über die Einhaltung des bis heute gültigen Waffenstillstandsabkommens, mit dem der dreijährige Korea-Krieg beendet wurde. Es flüchten gelegentlich nordkoreanische Soldaten nach Südkorea. Doch ist es selten, dass sich dabei ein Wachposten auf der nördlichen Seite von Panmunjom absetzt.

