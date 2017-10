Hannover. Drei Wochen nach der Bundestagswahl hat Niedersachsen am Sonntag einen neuen Landtag gewählt. Die regierende rot-grüne Koalition hatte wegen des Wechsels einer Grünen-Abgeordneten zu den Christdemokraten ihre knappe Mehrheit verloren. Die erste Hochrechnung bestätigt SPD-Ministerpräsident Stephan Weil in seinem Amt. Das wichtigste rund um die Landtagswahlen in Niedersachsen sowie Prognosen und Ergebnisse lesen Sie in unserem Liveticker:

Von are/fw/mkr/rue/RND