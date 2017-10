Wer wird Schäubles Stellvertreter?

Berlin. Die Eröffnung des 19. Deutschen Bundestages verlief hitziger, als es viele Abgeordnete in der Vergangenheit gewohnt waren. Und die Sitzung könnte noch einmal an Schärfe gewinnen. Denn Wolfgang Schäuble lässt als neuer Bundestagspräsident über seine sechs Stellvertreter abstimmen. Unter den Kandidaten ist auch der AfD-Abgeordnete Albrecht Glaser. Die anderen Parteien lehnen ihn ab. Aktuell läuft noch die Wahl.

Die Bundestagsparteien haben Hans-Peter Friedrich (CSU), Thomas Oppermann (SPD), Claudia Roth (Grüne), Petra Pau (Linke), Wolfgang Kubicki (FDP) und eben Albrecht Glaser (AfD) vorgeschlagen. Im Laufe des Wahlganges dürfte sich weiterer Streit im hohen Haus entzünden. Denn die AfD hält an Albrecht Glaser fest. Das bekräftigte Alice Weidel am Dienstag im ZDF-„Morgenmagazin“ kurz vor der konstituierenden Sitzung. „Wir werden jetzt heute mal die Abstimmung abwarten. Und dann müssen wir sehen, was wir daraus machen“, sagte sie.

Jede der im Parlament vertretenen Parteien erhält einen Vizeposten. Bisher war es üblich, dass die Stellvertreter fraktionsübergreifend gewählt werden. Glaser stößt aber eben dort auf Ablehnung. Stein des Anstoßes sind Äußerungen des 75-Jährigen über den Islam.

In einer Rede bei einer AfD-Veranstaltung im vergangenen April hatte Glaser gesagt: „Wir sind nicht gegen die Religionsfreiheit. Der Islam ist eine Konstruktion, die selbst die Religionsfreiheit nicht kennt und die sie nicht respektiert. Und die da, wo sie das Sagen hat, jede Art von Religionsfreiheit im Keim erstickt. Und wer so mit einem Grundrecht umgeht, dem muss man das Grundrecht entziehen.“

