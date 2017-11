Wird Söder Ministerpräsident von Bayern?

München. Nach Informationen des „Bayrischen Rundfunk“ wird Markus Söder neuer bayrischer Ministerpräsident und löst damit Horst Seehofer ab. Dieser soll nach ersten Informationen Vorsitzender der CSU bleiben. Endgültig entschieden wird wohl erst am 4. Dezember beim CSU-Parteitag.

Die Partei dementierte den Bericht allerdings umgehend. Es sei nichts entschieden und auch in einer Fraktionssitzung seien keine Namen genannt worden, hieß es von beiden Seiten am Donnerstag.

Seehofer hatte seiner Fraktion im Bayerischen Landtag zuvor eine „befriedende“ Lösung für die künftige personelle Aufstellung der CSU versprochen. Er strebe eine solche Lösung bis spätestens Anfang Dezember an, sagte Seehofer am Donnerstag nach Teilnehmerangaben in einer Fraktionssitzung in München. Er wolle eine Lösung suchen, die integriere und befriede und die legendäre Geschlossenheit der CSU wiederherstelle. Finanzminister Markus Söder, der als aussichtsreichster Nachfolgekandidat für den Posten des Ministerpräsidenten gilt, sagte demnach in der Sitzung, er sei zu allem bereit, was eine gemeinsame Entwicklung ermögliche. Namen seien aber in der Sitzung zunächst nicht genannt worden, hieß es.

Die Meinungen über Söder gehen innerhalb der Partei dabei weit auseinander. Schon vor Jahren warf Seehofer ihm „charakterliche Schwächen“ und einen „pathologischen Ehrgeiz“ vor, Söder leiste sich „zu viele Schmutzeleien“. An der Basis und in der Landtagsfraktion hat er dagegen viele Unterstützer. Als Hardliner und akribischer Arbeiter im Finanzministerium hat er sich in der CSU viel Respekt erarbeitet, rein fachlich lobt auch Seehofer bisweilen seine Arbeit. Dagegen ist sein Image außerhalb des Freistaates umstritten: Er gilt als Scharfmacher, Populist, Provokateur, Rechtsaußen.

Von RND/dpa