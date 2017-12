Grünes Licht für 25 neue Windanlagen

2. Halbjahr 2017 in SH

Die neue Landesregierung in Kiel hat seit ihrem Amtsantritt mehr neue Windanlagen an Land genehmigt als die alte im ersten Halbjahr. Seit Juli seien es 25 gewesen und in den ersten sechs Monaten des Jahres 11, sagte Ministerpräsident Daniel Günther sagte der CDU-Politiker.