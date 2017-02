Hamburg. Fertiggestellt wurden im gleichen Jahr rund 2400 Sozialwohnungen, wie Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) am Dienstag sagte. Durch die von diesem Jahr an geltende Steigerung von 2000 auf jährlich 3000 neue Soziawohnungen könne der Bestand an geförderten Wohnungen in Hamburg bis 2030 bei rund 84 000 konstant gehalten werden. 2010 hatte die Zahl der Sozialwohnungen den Angaben zufolge bei noch gut 100 000 gelegen. Die Kosten der Stadt für den Verlustausgleich bei der Förderbank bezifferte Stapelfeldt auf 139 Millionen in diesem und 155 Millionen Euro im kommenden Jahr.

dpa