Hamburg/Schwerin. "Papst Franziskus ist ja immer für Überraschungen gut", sagte der Leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur. Ulrich ist zudem Landesbischof der Nordkirche mit Hauptsitz in Schwerin. Der VELKD gehören sieben Landeskirchen mit 9,5 Millionen Protestanten an.

Seit der Reformation vor 500 Jahren und der Kirchenspaltung untersagt Rom ein gemeinsames Abendmahl von Protestanten und Katholiken. Der Papst habe bei seinem Besuch der lutherischen Gemeinde in Rom im November 2015 ein sehr symbolträchtiges Geschenk mitgebracht, nämlich einen Abendmahlskelch. "Ich glaube, dass dieses Zeichen etwas zu bedeuten hat", sagte Ulrich. "Ich wünsche mir gerade in Deutschland eine Lösung für die konfessionsverschiedenen Ehen - die Ehepartner sollten zur katholischen Eucharistie und zum protestantischen Abendmahl gehen können", sagte Ulrich. Dass Rom dies nicht zulasse, schmerze immer wieder.

