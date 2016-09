Schleswig-Holstein feiert heute in Eutin sein 70-jähriges Bestehen als Land. In der ostholsteinischen Kreisstadt gibt es dazu eine Feierstunde, ein Bürgerfest und einen ökumenischen Gottesdienst. Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) wird das Bürgerfest am Vormittag auf dem Marktplatz eröffnen.