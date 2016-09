Die Feierlichkeiten zum 70-jährigen Bestehen des Landes Schleswig-Holstein haben am Sonnabend in Eutin begonnen. Zur Eröffnung eines Bürgerfestes würdigte Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) am Vormittag auf dem Marktplatz der ostholsteinischen Kreisstadt die Vielfalt des Landes, seine Schönheit, Innovationskraft und Kultur.