89 ausländische Straftäter sind im vergangenen Jahr aus den Hamburger Gefängnissen in ihre Heimatländer abgeschoben worden. Sie waren zuvor wegen Raubes, Diebstahls, Körperverletzung und anderer Delikte verurteilt worden und saßen in Strafhaft, wie die zentrale Ausländerbehörde am Donnerstag mitteilte.