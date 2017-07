Kiel. Günther bekennt sich zu seinem Wahlkampfziel: «Unsere optimistische Annahme als CDU ist, dass wir es schaffen können, bis 2022 auf festem Grund in Schleswig-Holstein komplett fertig zu werden, also bis zur Elbe», sagte er am Montag. «Das ist ein wahnsinnig ehrgeiziges Ziel.» Aber er habe die Hoffnung, das auch zu erreichen.

Ihn verbinde mit Günther der Wunsch, so schnell wie möglich fertig zu werden, sagte Buchholz. «Das hat er im Wahlkampf mit einem Datum hinterlegt, von dem ich sage: Na ja, das ist bis 2022 vielleicht nicht ganz zu schaffen. Aber es ist eine sportliche Messlatte und wir bewegen uns mal dahin.» Die Regierung wolle alles versuchen, so schnell wie möglich zu sein, betonten beide Politiker. «Darum geht es uns beiden - da passt kein Blatt Papier zwischen uns», hob Buchholz hervor. «Wir haben das feste Ziel, so viele Abschnitte wie möglich bis zum Ende der Wahlperiode zu bauen», sagte Günther.

«Da, wo Baurecht besteht, wird gebaut», erläuterte Buchholz. Dies geschehe im Lückenschlussverfahren. «Es kann also auch einmal ein Abschnitt gebaut werden, der erst später mit einem anderen verbunden wird.» Es sei ja auch mit Klagen zu rechnen, sagte Buchholz. Jetzt werde die A20 aber richtig angeschoben. «Wir haben das Geld dafür und wir werden das Projekt flott vorantreiben.»

