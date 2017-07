Henstedt-Ulzburg. Kritiker forderten auf dem Parteitag in Henstedt-Ulzburg am Sonnabend die Abwahl des Vorstandes, obwohl dieser selbst eine Neuwahl beantragt hatte. Wann es dazu kommen könnte, war am Mittag nach langen Verfahrensdiskussionen nicht absehbar. Der Parteitag soll am Sonntag weitergehen.

Derzeit sind nach Rücktritten nur 6 von 13 Vorstandsposten besetzt. Es liegt auch ein Antrag vor, das Gremium zu verkleinern. Unzufriedenheit wurde über das Ergebnis bei der Landtagswahl laut. Die AfD holte am 7. Mai mit 5,9 Prozent der Stimmen fünf Mandate.

Von KN