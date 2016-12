Hamburg. Wie ein Polizeibeamter vor Ort sagte, steuerten die Wagenkolonnen den Hintereingang ein. Nur ein Panzerwagen der Bundespolizei deutete auf die hohen Gäste im Rathaus hin. Vor der Absperrung am Vordereingang warteten wenige Dutzend Menschen vergeblich darauf, einen der Politiker zu Gesicht zu bekommen. US-Außenminister John Kerry, der am Mittwochabend noch spontan über den Weihnachtsmarkt am nahen Jungfernstieg geschlendert war, hatte Hamburg bereits am Donnerstagmittag verlassen.

Auf der Speisekarte für die Minister standen regionale Spezialitäten, wie es aus dem Auswärtigen Amt hieß. Dazu zählten Hamburger Krabbensuppe und Holsteiner Kartoffelsuppe, Aalrauchmatjes und Ostseelachsfilet mit Hummersauce sowie Rote Grütze. Die Besucher des Weihnachtsmarktes drängten sich dagegen wie üblich vor den Bratwurst- und Glühweinständen.

