AfD-Auftritt in Kiel

AfD-Bundeschefin Frauke Petry darf am Freitagabend doch nicht im Kieler Schloss auftreten. Dessen Geschäftsleiterin Claudia Lohse verwies auf Sicherheitsgründe und darauf, dass man sich mit dem Landesvorstand nicht einig geworden sei. „Jeweils zwei Ordner am Eingang und an der Bühne reichen nicht aus“, sagte sie.