Hamburg. Zum Stellvertreter und Parlamentarischen Geschäftsführer seien für die nächsten zwölf Monate die Abgeordneten Dirk Nockemann und Alexander Wolf gewählt worden.

Kruse ist schon länger in der AfD umstritten, etwa weil er mitten in der Legislatur für Monate zu seiner Frau in die USA gegangen war oder auch wegen seiner scharfen Angriffe auf die Bundespartei. Kruse zählt zu den Anhängern einer AfD im Sinne von Parteigründer Bernd Lucke. Zuletzt war er von der Partei abgemahnt worden, weil er Teile des AfD-Grundsatzprogramms als albern, töricht oder gar peinlich bezeichnet hatte.

dpa