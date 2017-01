Brunsbüttel. Mehr wolle er dazu noch nicht mitteilen, sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) am Dienstag in Brunsbüttel. An Schleswig-Holsteins größtem Industriestandort hatten sich die Landesregierungen von Hamburg und Schleswig-Holstein zu einer gemeinsamen Kabinettssitzung getroffen. Albig und Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) betonten, die Kooperation der beiden Ländern sei so gut wie noch nie. Albig meinte, in ganz Deutschland gebe es keine bessere Zusammenarbeit zwischen zwei Ländern.

dpa