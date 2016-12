Lübeck. Das sei nicht immer einfach, aber eine Pflicht für Christenmenschen, sagte er. Als Grundlage seiner Predigt hatte der Regierungschef das Lutherwort gewählt, wonach ein Christ zugleich Herr über alle Dinge und dienstbarer Knecht aller Dinge ist.

Albigs Rollenwechsel bildete den Auftakt zur Reihe "Lübecker Laienkanzel", mit der der Kirchenkreis Lübeck-Lauenburg an das Reformationsjubiläum erinnern will. Bis zum Oktober 2017 sollen in verschiedenen Kirchen der Stadt Nicht-Theologen predigen. Unter dem Motto "Mut-Macht-Mensch" sollen sie den Gottesdienstbesuchern mitteilen, was der Glaube und die Reformation für sie bedeuten.

"Die evangelische Kirche lebt vom Dialog und der Vielstimmigkeit. Dazu trägt die Laienkanzel bei", sagte die Pröpstin des Kirchenkreises, Petra Kallies. Getreu dem Lutherwort "Dem Volk aufs Maul schauen" wolle die Kirche erfahren, was die Menschen umtreibe und welche Rolle die Institution Kirche heute in der Welt spiele, sagte Kallies.

dpa