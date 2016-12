Kiel. Die SPD will am 29. Januar ihre Entscheidung über den Kanzlerkandidaten verkünden. Aus Albigs Sicht ist die Bundes-SPD politisch-inhaltlich in recht gutem Zustand. Sie habe in fast allen wichtigen politischen Themen die Meinungsführerschaft eingenommen. Dies widerspiegele sich aber nicht in den Umfragewerten. Für die Bundestagswahl müsse es Ziel der SPD sein, dass es keine Regierung ohne sie gibt, sagte der Kieler Ministerpräsident.

dpa