Kiel. Dann werde die Regierung diese landesrechtliche Möglichkeit nutzen, sagte Ministerpräsident Torsten Albig (SPD) am Donnerstag in Kiel. Jedes Land suche seine Position, sagte er im Hinblick auf die andere Haltung des Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz (SPD). "Am Ende entscheidet der Bundesinnenminister, wie Deutschland sich verhält."

Dem UNHCR-Bericht sei in keiner Zeile zu entnehmen, dass dieses sehr relevante völkerrechtliche Gremium Afghanistan für ein sicheres Land halte, ganz im Gegenteil. "Dieses Dokument ist ein Schlag ins Gesicht all derjenigen, die sagen "Nein, was regen die sich so auf, ist doch schön in Kabul". All denen, die das sagen, wünsche ich, dass sie selber zurückgeführt werden nach Kabul", sagte Albig. Das UNHCR habe sich verwundert gezeigt über die Anerkennungspolitik des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge. Viele Abschiebeverfügungen beruhten auf sehr alten Faktenbeschreibungen. Das sei unzureichend.

Zu glauben, der Kampf gegen Terroristen würde dadurch entschieden, dass man friedliche Familien in ein Kriegsgebiet zurückbringe, sei eine absurde Verirrung von Ordnungspolitik, sagte Albig. "Wir bekämpfen Terroristen, wenn wir uns den Terroristen stellen und nicht, wenn wir kleine Kinder aus ihren Betten reißen." Im Kampf gegen Terroristen habe die Bundesregierung Schleswig-Holstein bei jeder vernünftigen Maßnahme fest an ihrer Seite.

