Ministerpräsident Torsten Albig will die Interessen Schleswig-Holsteins auf EU-Ebene mit seiner Regierung auch künftig direkt in Brüssel vertreten. Mit regelmäßigen Kabinettssitzungen dort bleibe Schleswig-Holstein in der EU nachhaltig in Erinnerung, sagte Albig am Mittwoch zum Abschluss eines dreitägigen Besuchs.