Kiel/Berlin. Mit der Einigung über eine konkrete Verankerung im Grundgesetz sei sichergestellt worden, dass es auch in Zukunft in ganz Deutschland die Voraussetzungen für einheitliche Lebensverhältnisse gebe.

"Zudem haben wir eine Privatisierung der Autobahnen und der neuen Infrastrukturgesellschaft des Bundes ausgeschlossen und die Möglichkeit für eine finanzielle Beteiligung des Bundes an Investitionen in Bildung geschaffen", hob Albig hervor. "Besonders wichtig ist mir, dass der Bund seine Zusicherung für eine Garantie für Beschäftigung und Arbeitsort der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesstraßenbauverwaltung noch einmal bekräftigt hat."

Bund und Länder hatten sich in der Nacht nach heftigem Streit grundsätzlich auf ein Gesetzespaket zur Neuordnung der Finanzbeziehungen verständigt. Allerdings müssten noch einige Dinge in den Feinheiten geklärt werden, wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am frühen Freitagmorgen sagte. Dabei geht es vor allem um den erweiterten Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende.

dpa