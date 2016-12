Frankfurt/Main. Das Programm steht unter der Schirmherrschaft von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel und läuft im zweiten Jahr.

Unter den diesjährigen Stipendiaten liegt ein Schwerpunkt in den Bereichen Handwerk und Gastronomie. Das kommt nicht von ungefähr - in diesen Branchen mangelt es an Arbeitskräften, Sprachbarrieren sind nicht so schwerwiegend und der Einstieg in die Arbeit lässt sich vergleichsweise leicht organisieren. So bietet das Frankfurter Projekt "Cooking Global" jungen Flüchtlingen eine Berufsvorbereitung für gastronomische Berufe und den Erwerb eines Hauptschulabschlusses, die Hamburger Initiative "Kochbande" qualifiziert Frauen in einem Catering Service, während "Willkommen in der Pflege!" Flüchtlingen den Einstieg in einen Pflegeberuf ermöglicht.

Das Stipendium hat eine Laufzeit von bis zu acht Monaten und umfasst für Fachberatung, Workshops und Ähnliches einen Wert von 12 500 Euro.

