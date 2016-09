Kiel. Es geht um eine als vertraulich eingestufte Unterlage der Staatsanwaltschaft, die das Ministerium dem Ausschuss übermittelt hatte und die im Juli als Quelle in einem Zeitungsbericht verwendet wurde. Nach Ansicht der Opposition soll die Ministerin später die Staatsanwaltschaft in dem Zusammenhang angewiesen haben, gegen Abgeordnete zu ermitteln. Ein Ministeriumssprecher wies die Vorwürfe am Mittwoch zurück. Die Ministerin habe keinesfalls Ermittlungen gegen Abgeordnete anweisen wollen. Auslöser der Kontroverse war ein Bericht des "Flensburger Tageblatts" vom Mittwoch.

dpa