Hamburg. Deutschland könne stolz auf sein Versammlungsrecht sein, sagte er in Berlin. Bislang sind in Hamburg insgesamt sechs Demonstrationsveranstaltungen angemeldet. Darunter zwei größere Demonstrationszüge am Donnerstag sowie zwei Versammlungen der Partei "Die Linke" am Donnerstag und am Freitag, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Zur Konferenz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) werden in Hamburg am 8. und 9. Dezember rund 50 Außenminister erwartet. Ziel der OSZE ist es, die europäische Friedensordnung zu sichern, gewalttätige Auseinandersetzungen in Europa zu verhindern und Lösungen für bereits bestehende Konflikte im OSZE-Raum zu finden. Zentrales Forum ist der OSZE-Ministerrat.

