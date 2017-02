Lübeck. Im Mittelpunkt steht ein Aktionstag am 25. März, an dem auch eine Ausstellung zur Zerstörung und zum Wiederaufbau der Lübecker Kirchen eröffnet werden soll. Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe hält der Hamburger Journalist Andreas Speit am 8. März einen Vortrag über das bundesweite Erstarken rechter Bewegungen. Das Bündnis "Klopf Kopf" sei als Reaktion auf die Aufmärsche rechter Gruppierungen zum Jahrestag des Angriffs entstanden, sagte Antje Peters-Hirt, eine der Initiatorinnen, am Dienstag.

dpa