Hamburg. Wegen ihrer Bedeutung werden die Prozesse auch als das "Nürnberg der britischen Besatzungszone" bezeichnet. Das Gericht in Hamburg verhandelte vor allem über Verbrechen von SS-Leuten in den KZs Neuengamme und Ravensbrück (Brandenburg). Die Ausstellung mit zahlreichen Fotos und Dokumenten ist von diesem Freitag an bis zum 12. Februar zu sehen.

dpa