Der Hamburger Senat hat einen ökologischen Finanzausgleich für Bauprojekte auf Grünflächen und in Landschaftsschutzgebieten beschlossen. Der sogenannte "Naturcent" solle zu zwei Dritteln in Grünanlagen und zu einem Drittel in Naturschutzgebiete investiert werden, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) am Dienstag im Hamburger Rathaus.