In Kiel und in Lübeck werden viele Kinder ganztags in einer Kita betreut, in den dünn besiedelten Landkreisen Dithmarschen und Steinburg dagegen nur wenige. Wie das Statistikamt Nord am Montag berichtete, verbrachten Anfang März 2016 in Schleswig-Holstein 35 Prozent aller drei- bis fünf-jährigen Kita-Kinder durchgehend mehr als sieben Stunden am Tag in einer Kita.