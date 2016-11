Die neue dänische Regierung will den bisherigen Kulturminister Bertel Haarder (Venstre) zum Generalkonsul in Flensburg ernennen. Haarder verfüge über tiefgreifende Kenntnisse in Politik, Kultur, Schul- und Hochschulwesen sowie ein lebenslanges Interesse für das deutsch-dänische Grenzland, teilte Dänemarks neuer Außenminister, Anders Samuelsen, am Mittwoch in Kopenhagen mit.