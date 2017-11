Prien will Grundschulen stärken

Kiel. Schleswig-Holstein soll schlauer werden – das war die Ankündigung von Ministerpräsidenten Daniel Günther, als am Dienstag der Landeshaushalt und die zusätzlichen Millionen für neue Lehrerstellen vorgestellt wurden. Am Freitag hat Bildungsministerin Karin Prien (CDU) nachgelegt und erklärt, wofür das Geld im einzelnen eingesetzt werden soll. Immerhin: 16,4 Prozent (mehr als 2,5 Milliarden Euro) des Etats fließen in die Bildung. „Wir investieren damit massiv in die Zukunft unseres Landes“, betonte Prien, die von einer „Bildungsoffensive“ sprach.

Profitieren sollen davon vor allem Grundschulen und Daz-Klassen (Deutsch als Zweitsprache). „Wir verbessern die finanzielle und personelle Ausstattung unserer Schulen und sorgen für eine Qualitätsoffensive beim Thema Bildung“, sagte Prien. 395 neue Lehrerstellen sollen dazu im kommenden Schuljahr bereitgestellt werden, mehrheitlich für Daz-Lehrer. Außerdem sollen 75 weitere Referendarplätze geschaffen werden, verbunden mit 19 neuen Stellen für Studienleiter und Mentoren. In diesem Jahr wurden 1019 Referendare eingestellt, 558 davon haben in Schleswig-Holstein studiert. „Die Nachfrage nach Plätzen ist ungebremst.“ An welchen Schularten die Referendarstellen eingerichtet werden, stehe allerdings noch nicht fest. „Wir werden uns an den Bedarfen orientieren“, meinte Prien.

Quereinsteiger fordern mehr Referendarstellen

Wo es ihrer Meinung nach brennt, hatten nur kurz vor der Pressekonferenz der Ministerin die Mitglieder der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) deutlich gemacht. Sie kritisierten scharf den Lehrermangel, der insbesondere an den Grundschulen herrsche. „Grundschulkinder werden in Mathe und Deutsch von Latein- oder Französischlehrern unterrichtet“, klagte GEW-Landesvorsitzende Astrid Henke. Es seien aber auch schon Agrarwissenschaftler oder Zahnarzthelferinnen als Quereinsteiger vor die Klassen gestellt worden. Mehr als 230 Lehrer unterrichten derzeit ohne ein entsprechendes Studium in Grundschulen. „Ich bin ein Sonderschullehrer, der in der Inklusion fehlt“ stand auf einer Pappfigur, die die Demonstranten mitgebracht hatten, um den akuten Personalmangel zu verdeutlichen. „Ich wünschte, wir könnten unseren Pappkameraden hier Leben einhauchen“, sagte Henke. „Dann könnten wir sie an den Meistbietenden versteigern.“ Neben Sofortmaßnahmen zur Qualifizierung der Quereinsteiger forderten die Gewerkschaftler mehr Referendarstellen, Weihnachtsgeld und die Bezahlung nach A13. „Der Beruf muss attraktiver werden, damit mehr Menschen, auch Männer, das Grundschullehramt studieren wollen“, meinte Astrid Henke.

„Bei mir rennen sie mit ihren Forderungen offene Scheunentore ein“, antwortete die Ministerin, die sich den Demonstranten stellte. „Wir ziehen da an einem Strang, ich nehme die Verantwortung an.“ A13 für Grundschullehrer, sagte Prien auf Nachfrage der Kieler Nachrichten, sei jedoch nicht realisierbar. „Wir sind ein Konsolidierungsland, wir bekommen Geld vom Bund.“

Integration von Flüchtlingskindern

Die Ausbildung von Sonderpädagogen soll ebenfalls verstärkt werden. So sei eine neue Professur in Planung und die Fächerkombinationsmöglichkeiten sollen neu gestaltet werden. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Integration von Flüchtlingskindern. Ihr Bildungsweg soll in den Erstaufnahmeeinrichtungen beginnen. „In Bootstedt und Neumünster wird der Unterricht jetzt in die staatliche Hand gegeben“, sagte Prien. Weitere Maßnahmen sollen Mathematikunterricht in Daz-Klassen sowie gesonderte Klassen für nicht alphabetisierte Jugendliche sein.

Außerdem soll ein Sozialatlas für Schleswig-Holstein erarbeitet werden, der Schulen in sozialen Brennpunkten ausweist. Sie sollen künftig einen „Bildungsbonus“ erhalten, also zusätzliche Hilfen, wie zum Beispiel Sozialarbeiter, die mit den Eltern der Schüler arbeiten. Ohne deren Mitarbeit funktioniere es nicht. Alle Punkte zusammen sollen die Bildung in Schleswig-Holstein voranbringen. „Die eine große Lösung gibt es nicht. Wir müssen überall an Stellschrauben drehen“, erklärte die Ministerin