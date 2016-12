Hamburg. "Die Rückbesinnung auf die eigenen Wurzeln gibt uns die Kraft, in einer unübersichtlichen Welt zu bestehen und die Angst vor der Zukunft zu verlieren", sagte Fehrs am Mittwoch laut einer Pressemitteilung auf dem Adventsempfang der Nordkirche.

Viele Menschen litten unter einer inneren Heimatlosigkeit und Entwurzelung. Die Furcht vor der Globalisierung treibe die Menschen in die Arme von Populisten oder extremistischen Parteien. Umfragen zufolge sei das Gefühl verbreitet, man selbst, aber auch die Regierungen hätten die Kontrolle über die Wirtschaft, die Grenzen und die Entscheidungen, die das Leben der Einzelnen betreffen, verloren. Oft werde den Flüchtlingen die Schuld an dieser Situation gegeben. "Gegen all diese populistischen Vereinfachungen müssen die Kirchen ihre Stimme erheben", sagte die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck.

Zu dem Adventsempfang in der Hamburger Katharinenkirche waren rund 560 Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Medien, Sport und Gesellschaft eingeladen. Unter ihnen waren auch Flüchtlinge aus dem Iran und Afghanistan, die sich in Hamburg haben taufen lassen. "Sie bereichern unsere Kirchengemeinden", sagte Fehrs.

