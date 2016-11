Hamburg. Die Liberalen verweisen auf "Ladungsverlust, Schlickchaos, fehlenden Infrastrukturausbau". Im Anschluss wollte sich das Parlament auf Antrag der AfD ebenfalls in einer Aktuellen Stunde mit dem Brandanschlag auf die Messehallen befassen. Am Wochenende hatten mutmaßlich Linksradikale am Austragungsort des OSZE-Ministerratstreffens Feuer gelegt. Dabei wurde die Glasfront der Messe teilweise beschädigt und ein Eingang verrußt. Die OSZE-Außenminister tagen am 8. und 9. Dezember in der Hansestadt. Im Juli 2017 folgt der G20-Gipfel.

dpa